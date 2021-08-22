دومة : العمليات الإرهابية لن تتوقف طالما المسلحين الأجانب في ليبيا دومة : الدول المتدخلة في ليبيا هي من تدعم الإرهابيين

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قال عضو مجلس النواب، مصباح دومة، إن العمليات الإرهابية لن تتوقف في البلاد، طالما أن القوات الأجنبية والمرتزقة لم يغادروا البلاد.

وقال دومة في تغريدة له عبر تويتر “لن تتوقف العمليات الإهابية ما دام الأجانب المسلحين في ليبيا، لأن الدول المتدخلة في ليبيا هي من تدعم هؤلاء الإرهابيين لاتخاذها ذريعة لاستمرار بقائهم على الأراضي الليبية “.

وكشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، عن تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح اليوم في بوابة زلة بالمنطقة الجنوبية.

وقال المسماري في بيان له عبر فيسبوك “انتحاري داعشي من ذوي البشرة السمراء يقوم بمهاجمة بوابة زلة بسيارة مفخخة دون حدوث أي خسائر بشرية في عناصر البوابة وتم التصدي للإرهابي وإصابته إصابة بليغة مات على إثرها بعد إسعافه للمستشفى “.

ونشر المسماري صورا للحادث والإرهابي الذي قتل خلال تصدى القوات له .