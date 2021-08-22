خلال النصف الأول من أغسطس .. تعرف على كميات النفط الخام ووجهتها بميناء الحريقة

أخبار ليبيا24 – إنفوغرافيك

ميناء الحريقة النفطي من أهم الموانئ النفطية لوقوعه في خليج محمي من العوامل الجوية .

لم تسجل أي إغلاقات بسبب سوء الأحوال الجوية منذ افتتاحه عام 1967.

الميناء يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير .

يتراوح الإنتاج من الحقول النفطية للميناء بين 200.000 إلى 250.000 يومي .

في 1 أغسطس تصدير مليون برميل إلى الصين .

في 2 أغسطس مليون برميل إلى إيطاليا .

في 6 أغسطس مليون برميل إلى الصين .

في 8 أغسطس 650 ألف برميل إلى هولندا .

في 16 أغسطس مليون برميل إلى بريطانيا .