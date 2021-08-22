خلال النصف الأول من أغسطس .. تعرف على كميات النفط الخام ووجهتها بميناء الحريقة
أخبار ليبيا24 – إنفوغرافيك
ميناء الحريقة النفطي من أهم الموانئ النفطية لوقوعه في خليج محمي من العوامل الجوية .
لم تسجل أي إغلاقات بسبب سوء الأحوال الجوية منذ افتتاحه عام 1967.
الميناء يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير .
يتراوح الإنتاج من الحقول النفطية للميناء بين 200.000 إلى 250.000 يومي .
في 1 أغسطس تصدير مليون برميل إلى الصين .
في 2 أغسطس مليون برميل إلى إيطاليا .
في 6 أغسطس مليون برميل إلى الصين .
في 8 أغسطس 650 ألف برميل إلى هولندا .
في 16 أغسطس مليون برميل إلى بريطانيا .