تحرير مواطن من يفرن بعد 10 أيام على اختطافه

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء مكتب المباحث الجنائي أوباري، من تحرير مواطن من مدينة يفرن بعد 10 أيام على اختطافه من قبل تشكيل عصابي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، إن أعضاء المكتب تمكنوا، السبت، من تحرير المواطن، خالد عمر خليفة الذيب، من مدينة يفرن، الذي اختطف من قبل تشكيل عصابي في 12 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بعد ورود معلومات للمكتب مفادها وجود وكر تستخدمه مجموعة مجهولة الهوية يشتبه في كونها تشكيلًا عصابيًّا، لتتقرر مداهمة المكان، الذي عثر به على المواطن خالد الذيب محتجزًا بداخله.

وأشارت الوزارة إلى أن البحث والتحري لا يزالان مستمرين عن التشكيل العصابي لضبطهم وتقديمهم للعدالة.