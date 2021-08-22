تأكيدات رسمية لتعميم وزير الداخلية بشأن وجود إرهابيين في الوطية يخططون للتسلل إلى تونس

أخبار ليبيا24

أكدت، مصادر مسؤولة، تواصلت معها وكالة أخبار ليبيا24، صحة التعميم الصادر من قبل وزير الداخلية اللواء خالد مازن إلى عدد من رؤساء ومدراء الأجهزة الأمنية بشأن التحقق من إخطار من قبل رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية موجه من “إنتربول تونس” يفيد باعتزام نحو 100 عنصر إرهابي موجودين بالقاعدة الجوية الوطية، التسلل إلى الأراضي التونسية عبر منطقة بنقردان.

وأظهرت، نسخة من برقية ممهورة بختم وتوقيع، وزير الداخلية، ومؤرخة بتاريخ 18 أغسطس 2021 وجرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بتخطيط إرهابيين، موجودين بقاعدة الوطية الجوية، للتسلل إلى الأراضي التونسية عبر بنقردان قرب الحدود التونسية مع ليبيا.

وقاعدة الوطية الجوية، التي تعد حاليًا مسرحًا لعمليات نقل الأسلحة والمرتزقة والجنود جوًا من تركيا إلى غرب ليبيا، تبعد عن الحدود التونسية بنحو 27 كم فقط.

وبحسب التعميم، فقد طالب وزير الداخلية، كل من رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدراء أمن زوارة والسهل الغربي والعجيلات ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات كل فيما يخصه، وتكثيف وتنسيق عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والرصد والمتابعة لإحباط أي مخططات تحاك للقيام بأية عمليات إرهابية.

كما أمر، وزير الداخلية، بإحالة تقارير دورية بما يستجد -حول هذا الأمر-إلى إدارة منع ومكافحة الإرهاب الإدارة العامة للعمليات الأمنية الموكل لها مسؤولية متابعة ورصد التنظيم وعناصره.