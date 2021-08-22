بينها المقاصة والسيولة..غدا الإثنين المركزي يبحث عدد من القضايا

أخبارليبيا24

أكد مصرف ليبيا المركزي أن يوم غد الإثنين سيكون هناك اجتماع سيتناول مناقشة العديد من القضايا أهمها موضوع مقاصة الصكوك بين المصارف

وأوضح المركزي – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن الاجتماع سيكون مع بعض إدارات المصرف وكافة المصارف التجارية وفريق مشروع السيولة لبحث إنهاء كافة التعقيدات والقيود الموضوعة والتزام المصارف بقبول الصكوك فيما بينها دون أية قيود.

وأشار المركزي إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن عالج مشكلة تدني أرصدة المصارف لدى مصرف ليبيا المركزي بنقل 10 مليار دينار من أرصدتها لدى المصرف المركزي البيضاء.

وأوضح أن الاجتماع سوف يبحث توفير السيولة بكافة فروع المصارف ورفع السقف والقيود على عمليات السحب، بالإضافة إلى مناقشة تسريع وتسهيل خدمات بيع النقد الأجنبي واستئناف كافة المصارف دون استثناء لتقديم هذه الخدمة لزبائنها خصوصاً الأغراض الشخصية.

وذكر المصرف المركزي أن الاجتماع سيتناول بعض القضايا المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني وربط الفروع المصرفية وغيرها من الموضوعات الهامة.