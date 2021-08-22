بوغدانوف وكوبيش يبحثان الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها أن اللقاء تطرق إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالنهوض بعملية التسوية الليبية وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرارين 2510 و 2570 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعتماد إطار تشريعي مناسب.

وبحث الطرفان أيضًا قضايا تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية، وتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، بالاعتماد على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأكد الجانب الروسي، خلال اللقاء، موقفه المبدئي “الداعم لحل القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الوطني من قبل الليبيين أنفسهم على أساس توافقي”، مشددًا على المساعدة الضرورية من المجتمع الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.