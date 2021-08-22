بوتين وميركل يبحثان انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، مع المستشار الألمانية، أنغيلا ميركل، ملف انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأشارت المستشارة الألمانية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس بوتين وفق بيان الكرملين، إلى مناقشة التطورات في ليبيا، مؤكدة الحاجة إلى تنفيذ مخرجات المؤتمر الليبي في برلين، الذي دعا إلى انسحاب متناسب ومتبادل للمرتزقة الأجانب، مع تمكين القوى الليبية من تشكيل مستقبل للبلد الذي تريده»، موضحة وجود عدد من النقاط المشتركة بين ألمانيا وروسيا حول هذه المسألة.

وأثنى الرئيس الروسي على جهود ألمانيا في عقد مؤتمر برلين، الذي تم بفضله إنجاز الكثير في هذا الاتجاه، وساعدت القرارات التي اتخذها في تحسين الوضع على الأرض. وشدد الرئيس الروسي على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا من أجل الحفاظ على الإنجازات الإيجابية التي لم تتحقق بعد والبناء عليها.

وكانت قد طالبت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي عقدته في موسكو الخميس الماضي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، روسيا بلعب دور أكبر في إخراج المرتزقة، مشيرة إلى تجاوب روسيا واستعدادها للتشاور حول وضع آلية لانسحاب المرتزقة.