بليحق: مجلس النواب استدعى الحكومة للمثول أمامه في 30 أغسطس

22 أغسطس، 2021 4:30 م
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المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق

أخبارليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأحد إنه تم استدعاء حكومة الوحدة الوطنية لجلسة استجواب يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أغسطس الجاري للمثول أمام المجلس بمقره في طبرق.

وأضاف بليحق أن هذا الاستدعاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة.

وأوضح المتحدث أن الاستدعاء يأتي كذلك إعمالاً بالمواد رقم (188 ، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأفاد بليحق أنه لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب فإن الجلسة القادمة للمجلس ستكون الإثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري.

22 أغسطس، 2021 4:30 م
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