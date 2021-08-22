بالفيديو | والد الطفلة “فاطمة الزهراء”: إذا كانت آخر ضحايا الرصاص العشوائي فهي فداء للوطن ولبنغازي

أخبارليبيا24- خاص

“كانت تحلم بأنها ستكبر وستنجح وستشتري سيارة وستدخل الجامعة، لكن قدر الله وما شاء فعل، ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنة”، تصف والدة الطفلة فاطمة الزهراء حزنها على ابنتها التي فقدت حياتها بسبب الرصاص العشوائي حين كانت فوق سطح منزلها.

وتضيف الأم باكية في حديثها لـ”أخبارليبيا24″ عقب لقاء الأسرة في منزلها في مدينة بنغازي :”الشيء الذي أريده هو أن تمنعوا السلاح في البلاد، هذا الشيء الوحيد الذي أتمناه”.

والد الطفلة فاطمة يقول :”كانت فوق السطح تعد النجوم وتلعب مع إخوتها، وأين يمكن أن يكون هناك مكان أكثر أمانًا من البيت بالنسبة لطفل”.

يتابع الوالد حديثه :”فاطمة عمرها 10 سنوات في الصف الرابع، قبل وفاتها علمت أنها نجحت بتقدير ممتاز الأمر الذي أسعدها كثيرًا وكانت تتشوق لتستلم الشهادة وكانت تلح علي الذهاب لإحضارها”.

ويقول الربيعي والد فاطمة :”طموح الزهراء كطموح أي طفل تريد اللعب، كانت تحلم بالدخول للجامعة وكانت تقول إنها تريد شراء سيارة خاصة بها، كانت هذه أحلام ابنتي أحلام الأطفال”.

في منزلها وسط مدينة بنغازي وقعت الفاجعة التي هزت الأسرة الوادعة، فرصاص أفراح هناك، يوقع الأحزان هنا.

ويواصل الوالد المكلوم حديثه :”أقول لمن يطلقون الرصاص العشوائي اتقوا الله في أرواح الناس، أنت تطلق الرصاص وهذا الرصاص يسقط على الأرض ولايختفي في السماء، بل ستسقط على أخيك وأبن عمك وابنتك، هذه روح خلقها الله أنت أزهتقها”.

توجه عائلة الطفلة فاطمة نداءات إلى منظمات المجتمع المدني التواصل مع المواطنين والمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكثيف لبذل المزيد من الجهود للإشارة إلى هذه الظاهرة وإيضاح أن الرصاص العشوائي جريمة يعاقب عليها القانون”.

ويستطرد الربيعي :”هذه روح، هؤلاء بشر، شخص متواجد في بيته ظانًا أنه في مأمن فتصيبه رصاصة طائشة سقطت من السماء تزهق روحه، ما هو ذنبه”.

كما ناشدت عائلة فاطمة شيوخ القبائل برفع الغطاء الاجتماعي عمن يطلق الرصاص في كافة المناسبات من أفراح ومآتم وغيرها من المناسبات.

وقال الوالد :نناشد شيوخ القبائل رفع الغطاء الاجتماعي عن مطلق الرصاص في المناسبات الاجتماعية، اليوم أبنتي وغدًا ابنة شخص آخر بسبب هذه الظاهرة”.

ويؤكد بالقول :”اتصل بي الكثير من الناس، من الشرق والغرب ليواسوني في مصابي، جميعهم أخبروني أنه شعروا بأن الزهراء ابنتهم، أصبحنا لا نشعر بالأمان، وكل من يطلق طلقة عليه الصيام ستون يومًا لو يعلم”.

هل تجد نداءات عائلة الطفلة فاطمة طريقها لمن يهمه الأمر فقد أنهكها الحزن والفقر وهو ما ينتظر غيرها إذا استمرت هه الظاهرة.

وختم الربيعي والد الزهراء حديثه :”إن شاء لله تكون فاطمة هي السبب لوقف ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي، وإن كانت هي آخر طفل يتوفى بسبب الرصاص العشوائي فهي فداء للوطن ولبنغازي خاصة”.