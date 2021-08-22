النهر الصناعي: المياه تصل مساء اليوم إلى طرابلس وترهونة

22 أغسطس، 2021 11:25 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وصول المياه إلى خزان ترهونة متوقعًا وصول المياه إلى طرابلس مساء اليوم الأحد.

وأرجع الجهاز في بيان نشره عبر صفحته بـ فيسبوك سبب وصول المياه إلى خزان ترهونة إلى إزالة الوصلات غير الشرعية عبر الحملة التي نفذها العاملين بالجهاز بالتعاون مع الشرطة الزراعية وعناصر فرق التشغيل بحقول آبار الحساونة.

وكان قد أعلن الجهاز، أمس السبت، عن بدء ضخ المياه بمنظومة الحساونة سهل جفارة بعد استجابة قبيلة المقارحة لمناشدة لجنة 5+5 التي وجهها لها عضو اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق خيري التميمي، بشأن إعادة ضخ مياه النهر إلى أبناء مدينة طرابلس.

22 أغسطس، 2021 11:25 ص
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