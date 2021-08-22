المنفي يناقش ملف الكهرباء مع وئام العبدلي بحث ملف استكمال المحطات الجديدة طبرق وغرب طرابلس لزيادة القوة الإنتاجية

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، صباح اليوم الأحد الإجراءات التي اتخذتها الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لتخفيف الأحمال على الشبكة العامة.

وتطرق اللقاء لملف استكمال المحطات الجديدة، والتي من بينها محطة طبرق وغرب طرابلس لزيادة القوة الإنتاجية، بالإضافة لأعمال الصيانة اللازمة والدورية، والإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن المشاريع المتوقفة.

وشدد المنفي خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على ضرورة إسراع الشركة في اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الشبكة، وإعداد الخطط العاجلة لحل أزمة الكهرباء بطرق ناجعة .