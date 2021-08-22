المنفي يشيد بدور السفير البريطاني في تدعيم العلاقات بين البلدين السفير البريطاني "نيكولاس هوبتون" يُنهي فترة عمله الدبلوماسي في ليبيا

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الأحد بطرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون” بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في ليبيا .

وأكد المنفي عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيداً بجهود السفير البريطاني في تنمية هذه العلاقات خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق في المهام الموكولة له في المستقبل.

ومن جانبه أثنى السفير هوبتون على التسهيلات التي قدمتها له الجهات الرسمية خلال فترة عمله الدبلوماسي في ليبيا.

وأشاد بما حققه المجلس الرئاسي على صعيد تحقيق الأمن واستقرار البلاد، وتوحيد المؤسسات، والتمهيد للمصالحة الوطنية والإعداد للانتخابات القادمة.