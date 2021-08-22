المسماري: رفع حالة التأهب القصوى في الجنوب الغربي لمكافحة التنظيمات الإرهابية المسماري: لم تسجل خسائر بشرية بين العناصر الأمنية جراء الهجوم الإرهابي على بوابة "زلة"

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قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن الهجوم الإرهابي عبر سيارة مفخخة على بوابة أمنية بمدينة زلة، لم يخلف إي خسائر بشرية بين العناصر الأمنية .

اللواء المسماري أضاف ، في تصريحات لـ”قناة ليبيا الحدث” مساء اليوم الأحد أن انتحاريا ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي هاجم بسيارة مفخخة بوابة زلة الواقعة على طريق زلة الجفرة.

ولفت إلى أنه تم التصدي للإرهابي من قبل العناصر الأمنية بالبوابة وإصابته إصابة بليغة قتل على إثرها بعد إسعافه للمستشفى .

وبين إلى أن جميع الوحدات التابعة للقيادة العامة على أهبة الاستعداد تنفيذا التعليمات المباشرة من القائد العام المشير خليفة حفتر بشأن رفع حالة التأهب القصوى لمكافحة التنظيمات الإرهابية في جميع انحاء البلاد خاصة مناطق الجنوب الغربي.