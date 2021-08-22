الكبير يكشف عن احتياطي الذهب في ليبيا الكبير : إجمالي الدين المحلي تجاوز 270% من الناتج المحلي الإجمالي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، إن احتياطي الذهب في البلاد حاليًا يبلغ حوالي 116.6 طنًا.

وأضاف في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن المصرف المركزي يتوقع أن تبلغ عائدات النفط الليبي 25 مليار دولار هذا العام.

وأوضح أن إجمالي الدين المحلي تجاوز 270% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ذات السياق، قال إن ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40% من مستواه الحالي لتغطية احتياجات الإنفاق والبدء في تجديد اقتصاد عانى عقدًا من الحرب.

وأضاف الكبير أن النفط هو المصدر الوحيد تقريبًا للدخل في ليبيا، ومن الضروري بالطبع أن ترتفع معدلات الإنتاج في عام 2022″.

وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي على ضرورة أن يرتفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل.

وتابع المحافظ ”هذه القضايا، إلى جانب الميزانية التي طال انتظارها ، قد تعرض للخطر هدفًا حدده مسؤولو النفط للوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021″.

وقال “إن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا بلغ متوسط النفط 60 دولارًا للبرميل، مما يبقي ليبيا “في الجانب الآمن” وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار”.

وأوضح الكبير أن البنك المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وإن فائض الميزانية ممكن إذا ظل سعر النفط مستقرا واستمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط.