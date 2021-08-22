الكبير: ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40%

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قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40% من مستواه الحالي لتغطية احتياجات الإنفاق والبدء في تجديد اقتصاد عانى عقدًا من الحرب.

وأضاف الكبير في مقابلة في العاصمة طرابلس ، مع “بلومبيرغ” أن النفط هو المصدر الوحيد تقريبًا للدخل في ليبيا، ومن الضروري بالطبع أن ترتفع معدلات الإنتاج في عام 2022″.

شدد محافظ مصرف ليبيا المركزي على ضرورة أن يرتفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل.

وتابع المحفاظ :”هذه القضايا، إلى جانب الميزانية التي طال انتظارها ، قد تعرض للخطر هدفًا حدده مسؤولو النفط للوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021″.

وقال :”إن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا بلغ متوسط النفط 60 دولارًا للبرميل، مما يبقي ليبيا “في الجانب الآمن” وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار”.

وأوضح الكبير أن البنك المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وإن فائض الميزانية ممكن إذا ظل سعر النفط مستقرا واستمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط.