الصوصاع: من يريد الحرب فليأت بأولاده من الخارج فزمن الحروب ولى وانتهى
الصوصاع: من يتحدث عن الحروب هو لا يوجد في ليبيا أصلاً
أخبار ليبيا 24
أكد عضو وفد الكرامة باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، فرج الصوصاع، أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تدعو إلى السلام والحفاظ على استقرار البلاد، وزمن السلاح قد انتهى في ليبيا، ولابد من ضبط النفس والتوجه للسلام .
الصوصاع قال في تصريحات عبر فضائية “العربية”، إن من يتحدث عن الحروب هو لا يوجد في ليبيا أصلا، بل هو موجود تركيا وبريطانيا وأمريكا .
وأضاف قائلاً “يسعى هؤلاء لأن يشعلون في نار الحرب، ومن يريد الحرب فليأت بأولاده إلى ليبيا ويحارب، لكن لا تزج بالشباب الليبيين وهم أولادنا وشبابنا، حمل السلاح انتهى ويمكن أن يعمل الشباب في أي مجال آخر” .
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.