الصوصاع: من يريد الحرب فليأت بأولاده من الخارج فزمن ‏الحروب ولى وانتهى

الصوصاع: من ‏يتحدث عن الحروب هو لا يوجد في ليبيا أصلاً

22 أغسطس، 2021 7:05 م
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الفريق فرج الصوصاع
الفريق فرج الصوصاع

أخبار ليبيا 24

أكد عضو وفد الكرامة باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، فرج ‏الصوصاع، أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تدعو إلى السلام ‏والحفاظ على استقرار البلاد، وزمن السلاح قد انتهى في ليبيا، ولابد ‏من ضبط النفس والتوجه للسلام .‏

الصوصاع قال في تصريحات عبر فضائية “العربية”، إن من ‏يتحدث عن الحروب هو لا يوجد في ليبيا أصلا، بل هو موجود ‏تركيا وبريطانيا وأمريكا .‏

وأضاف قائلاً  “يسعى هؤلاء لأن يشعلون في نار الحرب، ومن يريد ‏الحرب فليأت بأولاده إلى ليبيا ويحارب، لكن لا تزج بالشباب الليبيين ‏وهم أولادنا وشبابنا، حمل السلاح انتهى ويمكن أن يعمل الشباب ‏في أي مجال آخر” .‏

وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎

22 أغسطس، 2021 7:05 م
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