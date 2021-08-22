الرعاية الصحية طبرق: تطعيم 5500 مواطن بلقاح كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الرعاية الصحية طبرق خالد فتح الله اليوم الأحد إن مكتب الرعاية الصحية قام بتطعيم 5500 مواطن بالتطعيمات الخاصة بكورونا.

وأضاف فتح الله لـ”أخبارليبيا24″ اليوم ننتظر وصول 21.500 جرعة إلى بلدية طبرق من اللقاح الصيني “سينو فارم” وفور وصوله سوف نقوم بتوزيعه على مراكز باب درنة والمختار والمركز الطبي والمنارة.

وتابع مدير مكتب الرعاية الصحية :”سنقوم كذلك بالتوزيع على مناطق قصر الجدي وكمبوت والمرصص وبالخاثر”، موضحًا أن اللقاح الإنجليزي الجرعة الثانية سوف يصل الأيام القادمة وسوف نعلن عنه.

وأوضح فتح الله أن المستهدفون بالتطعيم أي مواطن ليبي أو غير ليبي أن يكون عمره أكبر من 18 سنة باستثناء النساء الحوامل والمرضعات ومن يتناول الجرعات الكيماوية ومن لديه وباء كورونا نشط.

وأشار إلى أن مكتب الرعاية الصحية قام في وقت سابق باستلام 1540 جرعة من تطعيم “أسترازينكا” الإنجليزي و10900 جرعة من “سبوتنيك” في الروسي وعدد 1255 من لقاح “سينو فاك” الصيني .

وأفاد مدير مكتب الرعاية أن الإجراءات المطلوبة لتلقي لقاح كورونا الرقم الوطني والرقم الآلي ورقم جواز السفر إن وجد ورقم الهاتف.