الدبيبة يشدد على ضرورة إنجاز المشروعات بحي الأندلس

الدبيبة يحث على ضرورة إرجاع المؤسسات التعليمية المستغلة كمباني إدارية للبلدية

22 أغسطس، 2021 10:32 م
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الدبيبة
الدبيبة

أخبار ليبيا 24

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، مع عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، وأعضاء المجلس البلدي، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس.

وبحسب بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، فإن الاجتماع حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

تناول الاجتماع، متابعة الأوضاع بالبلدية، والاطلاع على التجهيرات اللازمة للبدء في مشروع رصف الطريق البحري للبلدية، والذي تم اعتماده بمجلس الوزراء.

كما تمت مناقشة إرجاع عدد من المؤسسات التعليمية المستغلة كمباني إدارية للبلدية.

22 أغسطس، 2021 10:32 م
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