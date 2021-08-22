الدبيبة : حقوق عائلات الشهداء والمفقودين واجب مقدس

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء، لقاءًا مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، ومديري عدد من الإدارات ورئيس لجنة الحصر بالهيئة، ورؤساء وممثلي جمعيات “أبطال ليبيا، فاقدي الأطراف، البنيان لذوي الهمم، لا تحزن، ذوي الإعاقة المستديمة بغريان، أبطال ليبيا – الزاوية” المهتمة بملف حقوق الجرحى والمبتورين.

وجرى اللقاء بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.

وفي بداية حديثه ترحم الدبيبة على شهداء الوطن، مؤكدًا على أن حقوق عائلاتهم هو واجب مقدس غير قابل للنقاش.

كما استمع لكافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة والتي أثرت سلبًا على تقديم حقوق عائلات الشهداء والمبتورين.

وختامًا وجه الدبيبة تعليماته بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المختلفة لتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2013م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير، مع ضرورة تنظيم ملف علاج الجرحى بالداخل والخارج .