الداخلية تشرع في تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار الحالة الجنائية

أخبار ليبيا 24

شرعت وزارة الداخلية بإجراء الاختبارات النهائية للنظام الإلكتروني لإصدار الحالة الجنائية استعدادًا لتسليمها لجهاز المباحث الجنائية لإدخالها حيز التنفيذ الفعلي.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، نجاح الاختبارات التي أشرف عليها الفريق الفني المكلف بإصدار الشهادة الجنائية التابع لمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

يذكر أن الوزارة ستشرع في تدشين الخدمة في فروعها الرئيسة بمدن طرابلس، بنغازي سبها بشكل مبدئي، قبل تعميمها على فروع جهاز المباحث الجنائية كافة في المدن والمناطق الليبية.