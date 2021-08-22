الإنذار الأخير..مرور شحات يطلق حملة تفتيشية

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن شحات أن قسم المرور أطلق حملة تستهدف المركبات ذات الزجاج المعتم والتي لا تحمل لوحات معدنية.

وشدد قسم المرور على جميع المواطنين، بضرورة إزالة الزجاج المعتم ووضع اللوحات المعدنية، واستكمال إجراءات تسجيل مركباتهم في أسرع وقت ممكن.

وحذر قسم المرور شحات المخالفين بتعرضهم للمساءلة القانونية مؤكدًا أن هذا إنذار أخير لأصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية.

وأكد قسم المرور أن الحمالات القادمة سيتم حجز أي مركبة تتجول بدون لوحات معدنية، مشيرًا إلى توفر اللوحات المعدنية بسعر رمزي بقيمة (30) دينار للوحات وخمسة دينار للكتيب والفحص الفني.