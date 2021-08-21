وزارة الرياضة تدعم اندية الدوري الليبي بمبالغ مالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أصدر وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي القرار رقم 56 بشأن دعم أندية الدوري الممتاز بقيمة 8.8 مليون دينار ليبي .

وجاء هذا الدعم بواقع 500 ألف دينار لأندية الاتحاد والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر ومبلغ 350 ألف دينار لباقي أندية الممتاز، و300 ألف دينار للأندية الأربعة التي هبطت إلى الدرجة الأولى .

هذا وتم تخصيص مبلغ 2 مليون دينار في قرار آخر لكل نادي من ممثلي ليبيا في المشاركة الأفريقية .

وكانت أندية الدوري الليبي قد طالبت في أكثر من مناسبة بالدعم المالي وسبق وأن هددت بعدم خوض منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز إلا بعد تقديم الدعم المادي ليتسنى لها التحضيرات الجيدة وانتداب لاعبين محليين ومحترفين .