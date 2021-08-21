مهندس معماري ينبه لوجود تشققات في كوابل جسر “وادي الكوف” ويدعو لصيانة عاجلة

أخبارليبيا24- خاص

نبه المهندس المعماري ناصر الورشفاني من التشققات في الكوابل الرئيسية لجسر “وادي الكوف” غرب مدينة البيضاء بحوالي 19 كم.

وقال الورشفاني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن وضع الجسر عينيا مستقر ولكنه بحاجة سريعة جدا للصيانة، موضحًا أنه طالما ظهرت شقوق في الكوابل قد يعني ذلك وجود مشكلة غير منظورة.

ولفت المهندس المعماري إلى أنه لاحظ هذه التشققات خلال زيارته للجسر لتفقد فاصل التمدد المتحرك، مؤكدًا أن الأمر يدعو للقلق.

وشدد الورشفاني على ضرورة الوقوف وقفة جادة تجاه هذا الجسر التاريخي، موضحًا أن هذا الحال الذي وصل إليه الجسر نتيجة إهمال كل التوصيات التي وضعها المهندس زكريا نتفه رفقة باقي الفريق المكلف من مصلحة الطرق والجسور منذ عام 2015.

وأشار إلى أن الفريق المكلف خرج بعد توصيات أبرزها صيانة وإعادة تركيب الغطاء المطاطي للفاصل المتحرك، وتركيب علامات على طرفي الجسر تمنع حركة المرور الثقيل على الجسر، إضافة إلى إزالة المطبات وصيانة السطح، والفحص بشكل دوري.

وأكد المهندس المعماري استحالة صيانة جسر “وادي الكوف” من قبل إحدى الشركات المحلية باستثناء الشركات المحلية التي لديها ائتلاف مع شركات أجنبية.

وقال الورشفاني إن شقوق الكوابل قد تخفي شيئا عظيما يمكن أن يحدث مرة واحدة ، ويمكن أن يحدث على مراحل.

ويعد جسر “وادي الكوف” أحد أبرز معالم منطقة الجبل الأخضر، إنجاز هندسي انتهى العمل فيه عام 1972 بتصميم من المهندس المعماري الإيطالي ”ريكاردو ميراندي” ، وآخر عملية صيانة أجريت له كانت في أكتوبر 2004.