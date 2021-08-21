مكافحة الأمراض يأذن بإعطاء الجرعة الثانية من “استرازينيكا”

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن موعد البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح “استرازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في خطابٍ، وجّهه مدير المركز حيدر السائح إلى المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم؛ أشار إلى انطلاق عملية التلقيح الثانية ستكون ابتداء من 19 أغسطس الجاري بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية العليا للتطعيمات، محددًا المدة الفاصلة بين الجرعتيْن الأولى والثانية بأربعة أسابيع على الأقل.

يذكر وزارة الصحة استحدثت العديد من الأماكن في مناطق مختلفة من البلاد لتلقي المواطنين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.