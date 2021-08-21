مصدر بالمركزي : “3,3” مليار دولار مصروفات الحكومة في 6 أشهر

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر بالمصرف المركزي أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية يوليو 2021م، بلغ نحو 14 مليار دولار؛ منها 10.7 مليار دولار مبيعات للمصارف التجارية لكل الأغراض.

المصدر أوضح، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن المصروفات الحكومية لكل الأغراض، خلال الفترة ذاتها، بلغت 3.3 مليار دولار منها ما يزيد على 1.6 مليار دولار نفقات المؤسسة الوطنية للنفط متضمنة استيراد المحروقات، بالإضافة إلى نفقات الشركة العامة للكهرباء ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

ولا يزال اعتماد الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية يواجه عثرات عدة، لا سيما أن المشروع المقدم من الحكومة خضع لعدة تعديلات بالزيادة في القيمة الإجمالية، الأمر الذي يرفضه عدد كبير من أعضاء المجلس، ويطالبون بإلغاء بندي الطوارئ والتنمية.