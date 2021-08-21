مصادر تكشف “لأخبارليبيا 24” حقيقة هروب سجناء من سجن قرنادة مصادر أمنية : أعمال الشغب دارت بالقاطع المدني وليس الذي يحوى عناصر من "داعش"

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت مصادر أمنية مسؤولة متطابقة عن تفاصيل عملية التمرد التي حدثت ليل الجمعة – السبت، بمؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة بمنطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد، وهروب 29 سجين من المؤسسة .

وقالت المصادر المسؤولة في تصريحات لأخبار ليبيا 24، إن ماحدث داخل القاطع المدني داخل سجن قرنادة بدأت بافتعال حريق أولاً ما تسبب في حالة فوضى داخل العنابر، وخروج الوضع عن السيطرة، فطلب أعضاء الشرطة القضائية الدعم من مديريات الأمن في شحات والبيضاء بعد أصابه خمسة من الشرطة القضائية بإصابات خفيفة ومتوسطة، ووصلت السلطات الأمنية فور تلقيهم البلاغ للسيطرة على التمرد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السلطات الأمنية غادرت مقر السجن فوراً بعد انتهاء التمرد، وباشرت الشرطة القضائية في حصر أعداد السجناء، واتضح أنه هناك 29 سجين مفقود، وتمكنوا من الهروب.

وأضافت المصادر، أن تعميم وصل لكافة المنافذ الجوية والبرية والبوابات الأمنية ومديريات الأمن وقوات البحث والتحري بالبحث الجنائي ومراكز الشرطة بالمنطقة الشرقية يحوي أسماء السجناء الذين تمكنوا من الهروب، طالبين القبض عليهم وإعادتهم إلى السجن فوراً.

وأشارت المصادر إلى أن الشغب والتمرد حدث بالقاطع المدني وليس العسكري الذي يحوي عناصر التنظيمات الإرهابية، وكل السجناء الفارين متهمين بقضايا مختلفة قتل وسرقة وغيرها وعنوانيهم معروفه لدى الجهات المختصة وسيتم القبض عليهم وإعادتهم الى السجن.

وكان مكتب الإعلام الأمني بديوان وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية، قد فند الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هروب بعض السُجناء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة.

وأكد المكتب في بيان له أن ما حدث هو عبارة عن تمرد قام به بعض الأشخاص لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام وتمت السيطرة على الموقف بالكامل.

ونوه المكتب إلى أن ما تم نشره في بعض الصفحات ما هو إلا شائعات الغرض منها تشتيت الرأي العام وبث الفتن.