ما حقيقة تجهز 100 إرهابي بقاعدة الوطية للتسلل إلى تونس؟

أخبار ليبيا24

أظهرت برقية ممهورة بختم، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، اللواء خالد مازن، ومعنونة بـ “سري” موجهة إلى عدد من رؤساء ومدراء الأجهزة الأمنية، معلومات تفيد باعتزام نحو 100 عنصر إرهابي موجودين بالقاعدة الجوية الوطية، للتسلل إلى الأراضي التونسية عبر منطقة بنقردان.

وبحسب البرقية، المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والمؤرخة بتاريخ 18 أغسطس 2021، والتي اطلعت أخبار ليبيا24 على نسخة منها ولم تتحقق من صحتها بعد من مصادر مسؤولة بالداخلية، فإن المعلومات بوجود الإرهابيين في الوطية، جرى تلقيها عبر إخطار، ووجه إلى وزير الداخلية، رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، بموجب برقية وردت إليه من “إنتربول تونس”.

وتبعد قاعدة الوطية الجوية، عن الحدود التونسية بنحو 27 كم فقط، وهي مسرح تتخذه تركيا لعمليات نقل الأسلحة والمرتزقة والجنود جوًا من تركيا إلى غرب ليبيا.

ووفقًا للبرقية، فقد طالب وزير الداخلية، كل من رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدراء أمن زوارة والسهل الغربي والعجيلات ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات كل فيما يخصه، وتكثيف وتنسيق عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والرصد والمتابعة لإحباط أي مخططات تحاك للقيام بأية عمليات إرهابية.

وأمر، وزير الداخلية، بإحالة تقارير دورية بما يستجد -حول هذا الأمر-إلى إدارة منع ومكافحة الإرهاب الإدارة العامة للعمليات الأمنية الموكل لها مسؤولية متابعة ورصد التنظيم وعناصره.