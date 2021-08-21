مأساة في بحر سرت.. مصرع عائلة من أربعة أشخاص وشاب حاول إنقاذهم غرقًا

21 أغسطس، 2021 11:49 م
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أخبار ليبيا24

لقيت عائلة من أربعة أشخاص إضافة إلى شاب آخر مصرعهم بعدما غرقوا جميعًا في البحر اليوم السبت في سرت.

وأفادت، مصادر محلية لأخبار ليبيا24، إن عائلة كاملة مكونة من الأب وابنته وابنه وزوجته توفوا نتيجة غرقهم في البحر، كما غرق شاب حاول إنقاذهم.

وأوضحت المصادر، أن غرق العائلة جاء تباعًا وتوفوا جميعًا وهم، الأب جمال المبروك زعوك (53 عاماً) والأم خميسة عوض علي (52 عاماً) والطفل مبروك جمال المبروك زعوك (14 عاماً) والطفلة سندس (16 عاماً).

وأكدت المصادر، أن الشاب عبدالله حمد بوجازية توفي كذلك بعدما كان يحاول إنقاذ.

 

21 أغسطس، 2021 11:49 م
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