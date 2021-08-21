طمعا في الميراث.. ضابط يقتل أشقائه في مسلاتة "الميراث" بطل جرائم مأساوية وجشع أعمى بين أبناء الدم الواحد

أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة مسلاتة جريمة بشعة خلال الساعات الماضية حيث أقدم أحد الأشخاص على قتل إخوته طمعا في الميراث.

وقالت مصادر أمنية إن الجريمة ارتكبها المدعو أسامة العائب، والذي يعمل ضابطا شرطة تابع لمديرية الخمس، إذ أطلق النار على إخوته الثلاثة.

وأكدت المصادر أن واحد من الأشقاء توفى ويدعى “فرحات” بينما اثنين منهم في العناية المركزة، والسبب هو نزاع على الميزاث.

وفي سياق ليس ببعيد، هزت مدينة كاباو بالجبل الغربي، في الأول من مايو جريمة قتل وُصِفت بالمروعة والبشعة راح ضحيتها عائلة فاضل عاشور الأب والأم وطفل وطفلة، وذلك عند دخول شخصين ملثمين لبيت العائلة وقاما بقتل الأب والأم وطفليهما دون شفقة أو رحمة.

وكانت عائلة عاشور تستعد للإفطار وكانت الأم تجهز فطورها إذ باغثها المجرمون وقتلوهم بدم باردعلى خلفية مشاكل مالية ربما ناتجة عن ميراث .