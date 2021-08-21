صنع الله: نحتاج لاعتماد الميزانية للاستمرار في برامج التنمية المستدامة

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أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم السبت، على احتياج المؤسسة لاعتماد الميزانية لها، حتى تتمكن من الاستمرار في برامج التنمية المستدامة، وتلبية بعض المطالب التي تتبناها وتعمل بها في نطاق البلديات الواقعة ضمن العمليات النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مع كل من عبد الحفيظ الصغير عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري ونصر محمد عضو مجلس النواب عن مدينة غات والخير بيكه مستشار بمجلس النواب بحضور إبراهيم خليفة مدير إدارة التنمية المستدامة المكلف.

كما أكد صنع الله على أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى دائما لحلحلة المختنقات العاجلة وتقديم الدعم لجميع الجهات في المدن والمناطق القريبة من عملياتها وفق ما أتيح لها من إمكانيات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة بعض المطالب والاحتياجات الضرورية والمتمثلة في متابعة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج غاز البترول المسال المنزلي بحقل الشرارة.

كما جرت مناقشة توزيع الوقود لمناطق أوباري وغات، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في حفر بعض الآبار لمياه الشرب بالمنطقة، وتقديم بعض الخدمات الصحية و دعم المستشفيات في تلك المدن.