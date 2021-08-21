تسليم “17” محتجز من أبناء المنطقة الغربية لغرفة عمليات سرت الجفرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه استلام 17 محتجز من أبناء المنطقة الغربية في بوابة الخمسين غرب سرت.

دراه قال في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن من المحتجزين الذي تم استلامهم اليوم قبض عليهم على الهوية وليس في محاور القتال والمعارك، لافتاً أن الأسرى من مصراتة وسرت وبني وليد وزليتن والخمس ومسلاته والقره بوللي.

وأوضح أن اطلاق سراحهم جاء بجهود مجموعة العشرة “اللجنة العسكرية المشتركة 5+5″، ولجنة تبادل الاسرى وجهود الخيرين .

يشار إلى أن منطقة الشويرف الم شهدت في يناير الماضي تبادل الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين من قوات الجيش وعناصر الوفاق، والتي شملت 35 فرداً من الطرفين.

وتأتي عمليات إطلاق الأسرى والمحتجزين ضمن تفاهمات توصلت إليها اللجنة في اجتماعاتها بمدينتي غدامس وسرت في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جنيف المبرم في الـ23 من أكتوبر الماضي، التي جاء في بندها التاسع «اتفقت اللجنة على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية وذلك بتشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية».