بوتين: على المجتمع الدولي مواصلة الحوار حول ليبيا

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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المجتمع الدولي إلى مواصلة الحوار مع كافة الأطراف السياسية حول ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في موسكو.

وأوضح بوتين أن مؤتمر برلين الثاني الذي انعقد في يناير الماضي توصل إلى قرارات أسهمت في تحسين الأوضاع على الأرض في ليبيا.

ودعا بوتين المجتمع الدولي بمواصلة الحوار مع كافة القوى السياسية التي تتمتع بنفوذ في ليبيا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية وتطويرها إلى المستوى الذي لم يتم تحقيقه بعد