بعد مناشدة لجنة 5+5 لقبيلة المقارحة.. النهر يعيد ضخ المياه إلى منظومة الحساونة سهل جفارة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، عن بدء ضخ المياه بمنظومة الحساونة سهل جفارة.

وكان قد وجه عضو اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق خيري التميمي، مناشدة لجنة 5+5+ لقبيلة المقارحة بشأن إعادة ضخ مياه النهر إلى أبناء مدينة طرابلس.

وبحسب إدارة التوجيه المعنوي فإن التميمي، شدد على أن لجنة 5+5 تؤكد على مشروعية مطالب قبيلة المقارحة في مراعاة الظروف الصحية لـ عبدالله السنوسي، مشيراً إلى أن اللجنة العسكرية تطالب بضرورة تنفيذ الاحكام القضائية بشان الافراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام.

وفي وقت سابق كان قد أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إنهم اضطروا إلى قطع المياه بعد تهديد قبيلة المقارحة بتفجير المنظومة إذا لم يتم الإفراج عن مدير جهاز المخابرات العسكرية السابق اللواء عبدالله السنوسي.

وكان أهالي قبيلة المقارحة، ناشدوا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والهلال الأحمر بشأن الوضع الصحي السيئ للسنوسي داخل السجن، حيث يعاني مرض السرطان ولم يتلق العلاج، ومُنع عنه الزيارات العائلية.