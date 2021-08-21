الوطنية لحقوق الإنسان إطلاق سراح المحتجزين خطوة إيجابية لإبداء حسن النية

أخبار ليبيا 24 – خبر

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا بعملية إطلاق سراح عدد “17” محتجز وسجين، صباح اليوم السبت والذي تم تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمساعي وجهودٍ المشايخ والحكماء والأعيان، بمدينة سرت .

الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت في بيان لها أن هذه العملية تمثل إنجاز وخطوة إيجابية جديدة في إطار إبداء حسن النية، مؤكدة بهذه المناسبة على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسري وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، وذلك نظراً لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوي الإنساني.

وأعربت اللجنة عن ترحيبها الكبير بالجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) في إطار تنفيذ كامل بنود أتفاق وقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم “2570 /2021”.

وجددت اللجنة تأكيد دعمها الكامل لجهود اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” الرامية إلى الحفاظ على التهدئة والاستقرار وتنفيذ كامل بنود أتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في خلق بيئة مناسبة ومواتية لإجراء الإنتخابات في 24 ديسمبر2021.