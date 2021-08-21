المنتخب الليبي يفوز على فريق البدع القطري في مباراة ودية

21 أغسطس، 2021 9:17 م
0
ليبيا- المنتخب الليبي لكرة القدم 2021

أخبار ليبيا24

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم السبت، على فريق نادي البدع، وهو نادٍ يلعب في الدرجة الثانية من الدوري القطري، بهدف مقابل لا شيء، في إطار الاستعدادات لخوض الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وجاء هدف الفوز الوحيد عن طريق اللاعب محمد الطبال.

وأفاد المركز الإعلامي للمنتخب، بأن هذه المباراة هي أولى اللقاءات الودية التي سيجريها المنتخب خلال معسكره التدريبي في مدينة أزميت التركية.

وسيواجه، المنتخب الليبي ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي من المقرر أن تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، منتخبات كل من مصر والغابون وأنغولا.

21 أغسطس، 2021 9:17 م
0

ليبيا-رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

صنع الله: نحتاج لاعتماد الميزانية للاستمرار في برامج التنمية المستدامة

21 أغسطس، 2021 8:55 م

القبض على لص في سبها يتجول بسيارة سرقها من القرضة

21 أغسطس، 2021 8:28 م
ليبيا-الدبية يجري زيارة تفقدية إلى الزاوية

الدبيبة يجري زيارة تفقدية إلى الزاوية

21 أغسطس، 2021 7:55 م

السائح: مفوضية الانتخابات قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة

21 أغسطس، 2021 7:39 م
زر الذهاب إلى الأعلى