المنتخب الليبي يفوز على فريق البدع القطري في مباراة ودية

أخبار ليبيا24

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم السبت، على فريق نادي البدع، وهو نادٍ يلعب في الدرجة الثانية من الدوري القطري، بهدف مقابل لا شيء، في إطار الاستعدادات لخوض الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وجاء هدف الفوز الوحيد عن طريق اللاعب محمد الطبال.

وأفاد المركز الإعلامي للمنتخب، بأن هذه المباراة هي أولى اللقاءات الودية التي سيجريها المنتخب خلال معسكره التدريبي في مدينة أزميت التركية.

وسيواجه، المنتخب الليبي ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي من المقرر أن تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، منتخبات كل من مصر والغابون وأنغولا.