القبض على لص في سبها يتجول بسيارة سرقها من القرضة

أخبار ليبيا24

تمكنت أجهزة الأمن في سبها من القبض على شخص سرق سيارة مواطن من منطقة القرضة الشاطئ وجرى إحالته مع شخصين آخرين إلى النيابة للتحقيق معهم في الواقعة.

وبعد ورود بلاغ الى مركز شرطة القرضة بمديرية أمن الشاطئ من أحد المواطنين مفاده سرقة سيارته بالمنطقة.

وأفادت الداخلية، أنه فور تلقي البلاغ تم تعميم المعلومات حول السيارة المسروقة على جميع النقاط والبوابات الأمنية، وتم العثور عليها في سبها وضبط من كان على يقودها، وتسلميه رفقة السيارة إلى مركز شرطة القرضة.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بواقعة السرقة، وذلك بمساعدة شخصين آخرين، وقد تم إلقاء القبض عليهما فور جمع المعلومات عن مكان وجودهما.

وقالت الداخلية، إنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، وتسليم المركبة المسروقة إلى مالكها الشرعي.