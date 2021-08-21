الفرنسي “سيموندي” مدربًا للأهلي طرابلس سبق للمدرب "سيموندي" أن أشرف على مجموعة من الفرق العربية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف الحساب الرسمي لنادي الأهلي طرابلس أن إدارة النادي تعاقدات بشكل رسمي مع الفرنسي “برنارد سيموندي” لقيادة دفه الفريق الأول لكرة القدم .

وأشار الأهلي طرابلس إلى أن عقد “برنارد سيموندي” سيمتد لموسمين.

وسبق للمدرب “سيموندي” البالغ من العمر 64 عامًا أن أشرف على مجموعة من الفرق العربية، منها النصر السعودي، والنجم الساحلي التونسي، كما درب في فرنسا مجموعة من الأندية في الدرجة الثانية، وعرج على القارة السمراء مع بداية الألفية الجديدة، حيث تحول لتدريب المنتخبات المحلية فأشرف على كل من منتخب غينيا ومنتخب البنين.

وأسندت له مهمة قيادة المنتخب الأولمبي القطري وذلك عام 2011، ليشرف بعدها على فريق الأهلي القطري ويعود بعدها إلى فريق الخريطيات من دون تحقيق نتائج مهمة في الدوري القطري .