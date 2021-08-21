السائح: مفوضية الانتخابات قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة

أخبار ليبيا24

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح، على أن المفوضية قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة أو العراقيل التي قد تشوب عملها وفقا للقانون.

وقال السائح، في تصريحات صحفية، إن المفوضية وضعت خططا بديلة، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها حال تأخر وصول القاعدة الدستورية.

وأكد أن قوائم الناخبين بلغت حوالي 2 مليون و850 ألف ناخب بزيادة حوالي 450 ألف ناخب عن آخر انتخابات تم تنظيمها في ليبيا عام 2014.

وأضاف السائح، أن المفوضية قدمت مقترحا لمجلس النواب ليكون عدد المقاعد في البرلمان الجديد 243 مقعدا، مشيرًا إلى أن المقترح جاء وفقا لمعايير دولية متابعة لترسيم الدوائر.

وكشف السائح، أن المفوضية استلمت 93 مليون دينار، لافتًا إلى أنها قد تطلب أموالا إضافية إذا وصلت الانتخابات الرئاسية لجولة ثانية.

وأضاف، أن المفوضية، وزعت ألفي لجنة على مستوى ليبيا، وإذا جرى أي خرق أو تعرضت أي منها لاعتداءات سيتم التعامل معها بكل حسن بموجب القانون.