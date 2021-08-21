الرفادي يتسلم مهام آمر منطقة الخليج العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

جرت ظهر اليوم السبت مراسم تسليم واستلام قيادة منطقة الخليج العسكرية، حيث تسلم اللواء سالم مفتاح الرفادي مهامه الجديدة في منصب آمر منطقة الخليج العسكرية.

وأجريت المراسم بناءً على قرار رقم”244″ لسنة 2021 الصادر من القائد العام للقوات المسلحة العربية، المشير خليفة حفتر.

واستلم الرفادي منطقة الخليج العسكرية؛ خلفاً للواء فوزي عبدالله المنصوري.

جاء ذلك بحضور كبار القادة والضباط وجمع من الجنود وضباط الصف في المنطقة .

يشار إلى أن المشير خليفة حفتر أصدر جملة من القرارات التي جرى الإعلان عنها خلال الحفل الذي أقيم بقاعدة بنينا الجوية بمناسبة الذكرى الواحدة والثمانين لتأسيس الجيش العربي الليبي.

وتضمنت القرارات إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى بتكليف اللواء أحمد سالم آمراً لها، وتكليف الفريق امراجع العمامي برئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي، والعميد عبد الله عمر الزايدي آمرا لغرفه عمليات الجفرة، واللواء صالح اعبوده بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية، وترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود، وتكليف اللواء رمضان عطالله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية، وتكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية، والفريق عبد الله الثني بالإدارة السياسية في القوات المسلحة، واللواء شعيب الصابر برئاسة أركان القوات البحرية .

وبين مدير إدارة التوجيه المعنوي خالد المحجوب عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن المشير خليفة حفتر أكد خلال الحفل على دور القوات المسلحة وأهمية بنائها بعد أن كاد الإرهاب أن يقضي عليها، والعمل على تقويتها باعتبارها الحصن المنيع للوطن،مثمنا مواقف الشعب الذي ظل الداعم الأساسي لقواته المسلحة وقيادتها.