الدبيبة يجري زيارة تفقدية إلى الزاوية

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أجرى، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، زيارة ميدانية إلى مدينة الزاوية تفقد خلال عدد من المؤسسات والمشروعات.

وأفادت الحكومة، أن الدبيبة استهل الزيارة بتفقد مستشفى الزاوية التعليمي، حيث أطلع على الأعمال المتوقفة بالمستشفى، واعطى تعليماته بضرورة إيلاء الأولوية للمشاريع الصحية والتعليمية خلال خطة العام الحالي.

وأضافت الحكومة، أن الزيارة شملت مديرية أمن الزاوية ومصفاة الزاوية للنفط ومحطة كهرباء الزاوية المزدوجة لمتابعة أعمال الصيانة المنجزة.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة عقد لقاءين أحدهما موسع بمركز البحوث الطبية وحضره عدد كبير من أهالي وممثلي المدينة، والآخر فني مع عميد البلدية ومسؤولي القطاعات لتحديد الخطة المنفذة من قبل الدولة في مدينة الزاوية.

وأوضحت الحكومة، أن الخطة المنفذة يصل إجمالي تكلفتها 20 مليون دينار وتشمل عدد من المشروعات بمجالات مختلفة.