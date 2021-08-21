الدبيبة يبرئ ميليشيات الزاوية من تخريب مرافق المدينة

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه بعد زيارة مرافق الزاوية تأسف كثيرا للحالة التي عليها بعض المرافق على رأسها مجمع الزاوية لتكرير النفط، والذي يعمل بنسبة 30% فقط .

الدبيبة أضاف خلال كلمة في زيارته لمدينة الزاوية، إنه لابد من صيانة هذا المرفق الهام، مشيرًا إلى أن بحث هذه المسألة مع وزير النفط، كما أنه سيبحثها مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الشباب الذين يحرسون هذا المرفق الهام .

وتناسى الدبيبة ما فعلته الميليشيات المسلحة بالمدينة، مؤكدا أن الشباب لا يمكن أن يفعلوا مثل هذه الأعمال، وهم غير متهمين وفق قوله.

وتابع أن الحكومة لن تتأخر عن دعم أي مبادرة مدنية هدفها تحسين الخدمة، وعن بذل ما بوسعها لتوفير حياة كريمة للمواطنين في الزاوية وغيرها من المدن.