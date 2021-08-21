الدباشي: إذا صحت قائمة السفراء فعلى “المنفي” و”المنقوش” الاستقالة

أنباء عن ترشيح "عماري زايد" سفيرًا في قطر وعضو الجماعة المقاتلة "محمود بن رجب" قنصل في اسطنبول

21 أغسطس، 2021 2:20 م
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إبراهيم الدباشي
إبراهيم الدباشي

أخبار ليبيا 24

حالة من الانتقاد الواسع أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قائمة لعدد من المرشحين لتوالي مناصب دبلوماسية وقنصلية، بعدما ورد في القائمة عدد كبير من أبناء عائلة واحدة .

وفي هذا الصدد، قال مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، السفير إبراهيم الدباشي، إذا تأكدت القائمة المتداولة للمرشحين كسفراء وقناصل فالأفضل إلغاء وزارة الخارجية رسمياً أو استقالة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ليس من أجل ليبيا بل للحفاظ على كرامتهما على الأقل .

وتداول قائمة ترشيحات وزارة الخارجية لممثلين ليبيا من السفراء والبعثة الدبلوماسية بالخارج، وضمت إبراهيم بيت المال، آمر ما تعرف بـ”غرفة تحرير سرت الجفرة” قنصلاً في الدار البيضاء، ومحمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي السابق سفيراً في قطر، وعضو الجماعة المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي محمود بن رجب قنصل ليبيا في اسطنبول التركية، وآخرون.

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