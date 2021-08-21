البعثة الأممية ترحب بمبادرة القوات المسلحة بإطلاق سراح محتجزين وإعادة تدفق مياه النهر إلى طرابلس

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بالإفراج عن 17 محتجزًا من قبل القوات المسلحة الليبية في سرت، نتيجة لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة والتزامها الراسخ بالمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجدد البعثة، مناشدتها جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتأكيدًا على مساعيها، لإحلال السلام في ليبيا، أطلقت القوات المسلحة 17 محتجزا جُلهم من مصراتة، ضمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة، وذلك في حضور أعيان وحكماء مدينة مصراتة وعدد من الضباط وضباط الصف بمختلف الوحدات العسكرية بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وفي سياق آخر، رحبت البعثة باستئناف ضخ المياه إلى طرابلس، مشيدة كذلك بجهود اللجنة العسكرية المشتركة وقبيلة المقارحة، التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي.

وقالت البعثة، إنه لا ينبغي تسييس الوصول المياه وإمداداتها.