إحباط محاولة تمرد في سجن قرنادة الداخلية تفند الأنباء المتداولة حول هروب سجناء من سجن قرنادة

أخبار ليبيا 24

فند مكتب الإعلام الأمني بديوان وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية، الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هروب بعض السُجناء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة.

وأكد المكتب في بيان له أن ما حدث هو عبارة عن تمرد قام به بعض الأشخاص لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام وتمت السيطرة على الموقف بالكامل.

ونوه المكتب إلى أن ما تم نشره في بعض الصفحات ما هو إلا شائعات الغرض منها تشتيت الرأي العام وبث الفتن.