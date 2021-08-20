“500” يوميًا..أقعيم يزيد حصة بنغازي في التقديم والتصوير لجواز السفر

أخبارليبيا24

أعطى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج أقعيم تعليماته وبشكل عاجل بزيادة حصة مدينة بنغازي فيما يخص التقديم والتصوير لجوازات السفر.

وشدد أقعيم خلال لقاءه رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يوسف مراد ورئيس مصلحة الجوازات فرع بنغازي عميد مفتاح بوخريص على أن يكون العدد الإجمالي لقبول إجراءات “500” شخص في اليوم الواحد.

وقدم خلال الاجتماع مقترح يضمن عدم تعطل أداء المنظومة باستثناء الأعطال التقنية وعلى هذا النحو تم تنظيم جدول زمني لعقد اجتماعات دورية مستعجلة بهذا الشأن بحضور ومتابعة مباشرة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن.

كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل وإصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية وشروع العمل بفروع مباحث الجوازات في كل المُدن الليبية.

واستعرض في الاجتماع تنظيم خطة تضمن الشروع في إجراءات حصر الأجانب وكيفية إصدار بطاقات الحصر تأكيداً على أنه اختصاص أصيل لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.