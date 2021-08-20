وزارة الكهرباء المصرية: توسيع محطات الربط بين ليبيا ومصر هدف استراتيجي للبلدين

20 أغسطس، 2021 4:54 م
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أخبار ليبيا 24

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن تدشين مشروعات كهرباء للربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة هو هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة للبلديْن، في ظل إصرار مصر على إمداد الجانب الليبي بكل ما يحتاج إليه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

وأوضح وزير الكهرباء المصري في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”، أن مصر نجحت، خلال الفترة الماضية، في توليد طاقة كهربائية إلى ليبيا من خلال مشروعات قائمة بالفعل، مبينًا رغبة القاهرة في الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال الكابلات البحرية التي ستصل إلى أكثر من دولة داخل الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد تعاقدت مع شركة رواد الهندسية للإنشاءات المصرية؛ لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية والاستعجالي بعقد قاربت قيمته مليار يورو .

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