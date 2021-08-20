نورلاند والمنفي يدعوان لمنع أي أعمال قد تقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

20 أغسطس، 2021 9:02 ص
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أخبار ليبيا24

أجرى المبعوث الخاص والسفير الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اتصالا هاتفيا، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تناول آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية، إن الطرفان أكدا التزامهما المشترك بإجراء انتخابات ديسمبر في الوقت المحدد لتلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم ليبيا مستقرة موحدة وديمقراطية.

وأضافت، كما أنهما دعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.

 

20 أغسطس، 2021 9:02 ص
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