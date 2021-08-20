مصباح أوحيدة يطالب بخروج فوري للقوات الأجنبية من ليبيا

20 أغسطس، 2021 10:56 ص
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مصباح دومة
مصباح دومة

أخبار ليبيا24

طالب، النائب مصباح أوحيدة دومة، اليوم الجمعة، بخروج جميع القوات الأجنبية داخل الأراضي الليبية وبشكل فوري.

وقال دومة، في تغريدة على تويتر، إن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة مطلب شعبي، لافتًا إلى أن مجلس النواب لم يسمح بأي تدخل ولم تعرض في جلسات أي اتفاقية تعاون عسكري وتم الموافقة عليها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأضاف دومة، أن “كل التدخلات الخارجية بلطجة من الدول المتداخلة وفي صمت تام من مجلس الأمن.  على الجميع الخروج من بلادنا فورًا”.

وفي تغريدة أخرى، قال دومة: إن “بيان اللجنة العسكرية 5+5 يمثل كل ليبي شريف يرى التواجد الأجنبي تدنيس لتراب هذا البلد وإهانة للشعب”.

وقال: “نعم لخروج أي أجنبي يحمل السلاح في ليبيا”.

20 أغسطس، 2021 10:56 ص
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