متورطين في قضايا عدة..الردع يضبط تشكيلا عصابيا يتكون من 13 شخص

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أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة القبض على تشكيل عصابي متكون من 13 شخص متورطين في قضايا عدة.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أن منهم متورط في قضايا خطف وسرقة والبعض الآخر سرقة سيارات النقل والجرارات الزراعية والأغنام وغيرها من الممتلكات من مزارع المواطنين.

وأضاف جهاز الردع أن التشكيل العصابي يقوم بأعماله في وادي الربيع، قصر بن غشير، المظَلْ، النّشيع، ومناطق جنوب طرابلس فيما تورط البعض ببيع السيارات وهو على علم بأنها مسروقة.

وأشار الجهاز إلى أن أبرز الجرائم المرتكبة من قبل بعض عناصر هذه العصابة هي خطف ابن تاجر قطع غيار السيارات بمنطقة جنزور وتم استلام فدية مقابل حريته، وخطف المواطن علي الكايخ من قصر بن غشير والدخول بقوة السلاح لمنزل أحد أعضاء النيابة في منطقة قصر بن غشير وسرقة ممتلكاته.

‏ولفت جهاز الردع إلى أن العصابة خططت لخطف ابن وكيل شركة (CAT)، وكذلك تاجر عملة بمنطقة سوق الجمعة واستهداف أحد تجار المواشي والتخطيط لخطفه بمنطقة السراج حسب اعترافاتهم.

‏‎وذكر أنه بعد ملاحقة هذا التشكيل الإجرامي والقبض عليهم تباعاً تبيّن أنّ البعض منهم لديه سوابق في جرائم خطف وتم الإفراج عنهم وتبرئتهم من قبل الدوائر القضائية رُغمَ تورطهم، ومنهم من تم التنازل له في قضيته من قبل المتضررين والبعض الآخر كان في فترة تشغيل أثناء مدة حكمهم في مؤسسة الاصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية وقاموا بعملية خطف أخرى.

وبين جهاز الردع أنه تم تسليم بعض المسروقات لأصحابها وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن قصر بن غشير والأمن المركزي جنوب طرابلس الأيام الماضية، مؤكدًا أن بعض المسروقات لازالت بحوزة جهاز الردع وسيتم إرجاعها لأصحابها والتواصل معهم.