لانتقاده الدبيبة على “فيسبوك” .. الحكومة تحيل عضو بلدي تاورغاء للتحقيق

وزير الحكم المحلي يتحول إلى سلطة قمع ومصادرة حرية الرأى والتعبير

20 أغسطس، 2021 11:07 م
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أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، قرارًا بوقف عضو المجلس البلدي تاورغاء مصطفى قريمة، عن العمل وإحالته إلى التحقيق، بعد أن انتقد سياسة الدبيبة المالية التي وصفها بـ”الصرف العشوائي”.

وقال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، إن وزير الحكم المحلى بحكومة الوحدة الوطنية أوقف عضو المجلس البلدي تاورغاء عن العمل وأحاله إلى التحقيق، على خلفية تدوينة له على صفحته الشخصية أبدى فيها وجهة نظره حول قرارات الصرف العشوائية من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “تحول وزير الحكم المحلي إلى سلطة قمع ومصادره لحرية الرأى والتعبير، وآداة لتكميم الأفواه التي تنتقد الوزارة أو الحكومة أو رئيسها “.

20 أغسطس، 2021 11:07 م
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مصدر الصورة: المهندس ناصر الورشفاني

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